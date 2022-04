André PILLON

Ingénieur de formation

expérience sur les différents aspects de la mise en œuvre des systèmes d'information et des réseaux, tant fonctionnel et technique que relationnel et managérial.

Après un parcours en entreprises industrielles internationales, notamment dans le développement applicatif et le service, j'assume depuis plusieurs années, dans le secteur sanitaire, le pilotage du système d'information du groupement hospitalier des Portes de Provence.

J'ai de fait acquis une expertise en milieu de santé dans l'élaboration de schéma directeur, la création de service informatique, les démarches de digitalisation des organisations, le pilotage de projets complexes et contraints, la communication auprès des acteurs métier et décisionnaires.



Mes compétences :

Direction de projet

Informatique

Santé

Système d'Information

Budgets & Budgeting

Pre sales

ISO 900X Standard

Life Insurance

ISO 27001 Standard

ITIL

Planification de projet

Marchés publics

Direction des ressources humaines

Stratégie digitale

Management opérationnel

EBIOS