André PLOVIER a effectué depuis 15 ans de nombreuses missions de restructuration d'entreprises dans le cadre de plusieurs Groupes en Ressources Humaines. Il intervient maintenant en tant que Consultant indépendant .Il est basé à Paris et intervient sur l’ensemble du territoire.

Il est spécialisé dans l’accompagnement social des réorganisations et dans la gestion des grands projets de restructuration.

DOMAINES DE COMPETENCES

Réorganisation et Restructuration des Entreprises



Offres et compétences associées

Apporter aux clients des solutions pour :

- Définir la Stratégie Sociale à mener

- Organiser des réunions de cadrage des projets avec les équipes de Direction

- Identifier et étudier des solutions alternatives

- Définir avec la Direction des meilleures solutions à mettre en oeuvre

- Identifier et évaluer les risques

- Elaborer un plan de communication

- Réaliser l’ensemble des documents destinés à faciliter la réalisation du projet

. Accord de méthode intégant une procédure Livre IV / Livre III ou Accord GPEC

. Livre IV - Livre III

. Planning d'enchaînement des tâches

. Structuration des études de bassin ou d’employabilité

. Budget global du projet

- Accompagner les Dirigeants tout au long de la réalisation des projets

- Rencontrer préalables au lancement des projets les organismes concernés( Ministères, Délégation à l’Emploi, DDTE, Elus locaux, ...)

- Intervenir (à la demande) en CCE ou CE pour présenter certaines études réalisées ou certains principes de gestion de la procédure

- Apporter un conseil au téléphone (Hot Line)

- Analyser avec les Dirigeants, des rapports d’expertise des dossiers établis.

- Intervenir en tant que « médiateur » pour le règlement de situations conflictuelles

- Coordonner les autres missions qui se déroulent pendant la durée du projet

. Pré-collectes de postes ciblés

. Espaces Information Conseil

. Réindustrialisation ou Développement Economique Local

. Espaces Anticipation Reclassement

. Antennes Emploi



Mes compétences :

Médiation

Methodes

Pilotage

Pilotage de projets

Restructurations