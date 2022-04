André POIRET

Issu du domaine de la logistique industrialo-portuaire j'ai acquis une connaissance approfondie des besoins et des réalisations qui permettent aux entreprises d’évoluer et de réaliser de substantielles économies dans leurs processus.



40 années de management en logistique dans le domaine des produits papetiers et forestiers me permettent d'être reconnu comme un expert logistique par un réseau important et d'être à ce jour :

- administrateur et représentant régional de l’Association des Utilisateurs de Transports de Fret de Paris, président de la commission Voie d'Eau

- administrateur de Ports de Paris - HAROPA

- membre du Club de Rouen Logistique Seine Normandie

- trésorier de Normandie XXL l'Association - publication périodique d'informations culturelles, économiques et politiques locales de Normandie. http://www.normandiexxl.com

- membre de l'association Normandie Axe Seine

- membre du Propeller Club de Rouen



Ma carrière a toujours été marquée par une volonté de trouver des solutions de développements logistiques durables notamment par la mise en place de transports fluviaux sur la Seine.



Mes compétences :

Expertise technique

Lean supply chain

Logistique industrielle

Informatique

Logistique

Analyse juridique