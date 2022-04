André POLI

En 1994 nous avons fait le choix de modifier nous parcours professionnels et personnel.

Nous développons sur le territoire national ainsi qu' à l'international des réseaux de distribution, en partenariat avec le plus gros producteur, transformateur et distributeur de produit à l'Aloe Vera, cette merveille botanique et millénaire est connue pour ses nombreuses vertus en usage interne mais également en usage externe pour la beauté et le bien-être.



Mes compétences :

Entrepreneur et Formateur en réseau relationnel