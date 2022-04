Andre POZZI

Entré dans le monde de la bijouterie en 1985, j'ai rejoint la Maison Desrues (parurier Haute Couture) en 1990 quand les ateliers étaient encore à Paris près de la place de la République.

J'ai pris la mission de chef d'atelier fonderie étain par centrifugation en 1993 lors de la création de l'unité de production à Plailly dans l'Oise, auquel se sont ajoutés les ateliers de préparation de surface en 1996. (polissage, tribofinition, etc.)

En septembre 2013, après 5 années a superviser une équipe de 40 personnes dans le secteur production Mise en Forme qui recouvre les principaux ateliers travaillant la matière brute (fonderie étain, parachèvement, préparation de surface, usinage de matières synthétiques et naturelles, coulage de résine et vernissage ainsi que les ateliers bijouterie traditionnelle et filage de verre), Stéphane Berthelémy, notre directeur opérationnel, m'a confié la responsabilité du secteur Coordination - Maquette en prise directe avec la réalisation des collections pour nos prestigieux clients.



