André PYTHEAS

Diverses activités commerciales et libérales :



- gérant sari 13 consulting - société ayant pour activité le consulting éssentiellement dans le milieu médical et la mise au point de matériels d'électrothérapie ou accessoires associés



- formateur/enseignant dans la cadre de la formation continue post universitaire dans le domaine exclusif de la réhabilitation fonctionnelle pelvi-périnéale pour traiter les problèmes d'incontinence et de dysfonctions sexuelles principalement chez les femmes



- gérant d'une galerie d'Art Ethnique, tribal et animiste