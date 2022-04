André RANDRIAMALAZA

Mon nom est Randriamalaza andré,je suis marié plus deux enfants. J'habite ici à Madagasicar Antananarive,ma profesion est militaire qui responsable de dévelopement dans la zone enclavé dand la région sava ,c'est à dire dans lapartie nord est de madagascar.

Maintenat excuez-moi pour profiter de vous donne une information. Un jour j'ai trouvé dans votre mail que vous cherchez des grains sècs ; Pour moi je peux faire collecter de votre besoins parceque dans notre région, ilya des tonnes et des tones des haricots blancs,mais s'en dépend de votre prix et de votre condition;Donc si vous voulez ,cotacter-moi je suis libre en tous moment ,merci!