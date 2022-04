Andre REGENT

Je suis dans le domaine des énergies renouvelables depuis 1983, puis en 2008, diminution des offres dans ce domaine et nouvelle orientation du secteur par le gouvernement. Face à cette baisse d’activité, il fallait réagir pour espérer des jours meilleurs.

A cette époque, le traitement de l’eau représentait à peine 3 % de mon chiffre d’affaires. J’ai eu l’opportunité de rencontrer René, un expert dans ce domaine qui m’a vraiment convaincu de proposer à mes clients des systèmes de filtration pour améliorer la qualité de leur eau. Après quelques mois d’information et de formation dans ce domaine, j’ai pu me rendre compte de la nécessité d’informer mes clients sur la qualité actuelle de l’eau et les moyens qui existent pour améliorer sa qualité.

J’ai pu également découvrir que la grande majorité des maladies dites de civilisation moderne est due à notre environnement, notre alimentaire, mais surtout à notre consommation en eau. Grâce à toutes ces informations enrichissantes, en fin d’année 2012, j’ai créé un blog (méthodes et remèdes naturels.com) dans lequel, je propose des solutions pour améliorer votre quotidien et retrouver votre équilibre acido-basique.

Entre temps, j’ai expérimenté des procédés de filtration d’eau du robinet et à ma grande surprise, mes clients ont observé une nette amélioration de leur santé au quotidien. On s’est rendu compte que même si on boit beaucoup d’eau, pour la majorité des personnes l’organisme reste tout de même en état de déshydratation, en cause la qualité de notre eau de boisson.

Aujourd’hui, vous avez le choix, vous informez gratuitement sur ce que nous mangeons ou buvons ou laisser le hasard décidé à votre place. N’attendez pas de miracle, seul vos actions pour améliorer votre santé contribueront à votre bien-être et celle de votre famille.

Pour vous aider dans la recherche d’une eau de bonne qualité, voici un site créé pour vous, et qui répondra à toutes vos questions dans ce domaine assez vaste et très intéressant : eauthentique.com





Mes compétences :

BTP

AutoCAD

Gestion de projet

Bâtiment