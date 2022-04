André REINA

Auteur, illustrateur. Je suis à votre disposition pour des illustrations de couvertures ou intérieures colorisées par mes soins, réalisées sur palette graphique pro par souci de rapidité, de précision dans le rendu des dessins et leurs éventuelles modifications.

J'ai travaillé dans des secteurs artistiques divers comme la littérature fantastique et SF, la BD, la musique (couvertures CD), les spectacles de rue (décors pour troupes), la conception de story-board pour des spectacles à gros budget et les éditions de jeux de rôle.



Mes compétences :

Adobe Photoshop, Corel Painter, Adobe Indesign, ex