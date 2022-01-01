1986 - maintenantGESTION TOTALE DE 4 PORTEFEUILLES MANAGEMENT DE 3 A 4 PERSONNES. ENTIERE RESPONSABILITE DANS LA GESTION DE L'AGENCE.
RECRUTEMENT DE PERSONNEL POUR SOFEC SA MAIS AUSSI POUR LE COMPTE DES CLIENTS.
FIDUCIAL EX SOFINAREX
- COLLABORATEUR PUIS CHEF DE GROUPE
1983 - 1986COLLABOARTEUR PUIS CHEF DE GROUPE GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE 30 PME ET TPE SOCIAL FISCAL BILAN COMPTE RENDU AU CLIENT OU A MA DIRECTION
ELF AQUITAINE
- CONTROLEUR DE GESTION
1982 - 1983REPARTIR LA SECTION PERSONNEL SUR LES PRIX DE REVIEN FORAGE.