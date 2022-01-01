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Andre REY

ISLE-JOURDAIN

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • SOFEC SA - RESPONSABLE BUREAU LOCAL

    maintenant

  • SOFEC SA - RESPONSABLE D'AGENCE

    1986 - maintenant GESTION TOTALE DE 4 PORTEFEUILLES MANAGEMENT DE 3 A 4 PERSONNES. ENTIERE RESPONSABILITE DANS LA GESTION DE L'AGENCE.
    RECRUTEMENT DE PERSONNEL POUR SOFEC SA MAIS AUSSI POUR LE COMPTE DES CLIENTS.

  • FIDUCIAL EX SOFINAREX - COLLABORATEUR PUIS CHEF DE GROUPE

    1983 - 1986 COLLABOARTEUR PUIS CHEF DE GROUPE GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE 30 PME ET TPE SOCIAL FISCAL BILAN COMPTE RENDU AU CLIENT OU A MA DIRECTION

  • ELF AQUITAINE - CONTROLEUR DE GESTION

    1982 - 1983 REPARTIR LA SECTION PERSONNEL SUR LES PRIX DE REVIEN FORAGE.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau