Bonjour, je suis retraité et voudrait demeurer actif dans le domaine de l`administration , comme remplaçant ou en secondant des dirigeants de petites entreprises qui ont de la difficulté à prendre des congés.

J`ai toujours été travailleur autonome avec ou sans employés et toujours concernant le service à la clientèle.

Je suis parfaitement bilingue, débrouillard, capable de prendre des décisions rapidement et fiable.

Je suis une personne de confiance.