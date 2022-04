Andre SABLON

13, route de Saint Géours

Depuis 2017 Consultant Sénior chez AGC





2014- 12/2016 Chargé de Mission Cluster Landais de l'Ecoconstruction

Secteur d’activité : Eco Construction







2005-06 2014 Directeur Délégué - AKERYS PROMOTION - (Régions OUEST et SUD OUEST)*



Fonction : Directeur Délégué et Directeur Régional



- Directeur de Business Unit, sur 4 sites opérationnels (Bayonne, Toulouse, Bordeaux et Nantes), dans le cadre du développement de projets immobiliers résidentiels, en accession à la propriété, en véfa à des opérateurs sociaux, et, en résidences thématiques avec services (étudiants et tourisme).

- Développement en direct au près des élus et bailleurs sociaux

- Directeur Délégué sur les activités de gestion et de syndic.



- Management et coordination des équipes Développement, Programmes, Marketing et Communication, Juridique, Conseillers Commerciaux, Technique et Contrôle de gestion. Relation directe avec les banques sur les opérations



- Maitrise des différents montages immobilier en mode projet, en cultivant un fort esprit d’équipe tant à l’interne qu’à l’externe.



- Elabore, propose la stratégie et le budget de la région à la Direction Générale, puis assure la mise en œuvre des moyens et actions pour garantir l’atteinte des objectifs, responsable des engagements pour l’entreprise.



*actionnaire de la holding du groupe







2003-2005 CAP GEMINI FRANCE



Fonction : Directeur Commercial division industrie, new business et outsourcing



- Directeur de Business Unit, sur 2 sites opérationnels (Toulouse, Bordeaux), dans le cadre du développement des projets :

- d’outsourcing : Laboratoire Fabre, Assy stem, etc.

- de conseil : Actif +, IFB, CNASEA, 3A, etc.

- lancement des offres « produits » : SAP, IFRS, etc.



- Management et coordination des équipes de consultants et Ingénieurs d’affaires



- Relations directe avec les actionnaires ou dirigeants des comptes clients



- Présentation et validation du Budget Global du secteur à la direction







1988 – 2003 DIAF / TRANSICIEL / SOGETI groupe CAP GEMINI



Fonction : Directeur Régional Adjoint

- Cette structure couvre les quatre métiers du groupe sur les sites Toulouse, Bordeaux et Pau. Conseil, e-business, Infogérance, système et réseaux, Ingénierie et conseil en hautes Technologies organisés en division.

- L’effectif de la région passe de 750 à 2000 personnes de 2000 à 2003



Ma mission et mes responsabilités / Direction générale du Groupe

- Présentation et validation du Budget Global du secteur à la direction

- Mise en œuvre de l’organisation, des moyens et actions pour garantir l’atteinte des objectifs,

- Responsables des activités commerciale et avant vente, technique, qualité, support

- Responsable du recrutement

- Responsable des résultats de la région

Ma mission et mes responsabilités opérationnelles

- Direction de la Division APCL constituée de 3 agences pour 200 collaborateurs

- AC count manager national pour Aérospatiale, CNES, EDS

- Direction Commerciale de la Région







1985-1988 CFAO Sytem / IBM



Fonction : Ingénieur d’affaire



- Développement des activités CATIA/ CADAM/CEIDS au niveau national pour IBM France et Dassault System pour les secteurs aéronautique et SPURS.



1980-1983 CEI Londres











Formation 1978 Baccalauréat D

1984 AFPA GPSI (BAC +3)





Principales Formations effectuées dans mon cursus professionnel :



- Formation ingénieur d’affaires IBM à Boulogne pendant 6 mois, Juridique entreprises, marchés privés, marchés publics, management, animation d’équipe, formation d’auditeur interne, formation de formateur, règlements d’urbanisme, dépollution, tva, négociation foncière, management des équipes commerciales, stratégie de mise en œuvre des plans média et communication pour les lancements commerciaux, Learning-Tree, Khautthammer , Rank Xerox, PSS.



Mes compétences :

e-Business

SAP

International Financial Reporting

CATIA

CADAM