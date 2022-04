Je m'appelle Andre Santoso. Je suis étudiant en génie des procédés à l'Université Memorial de Terre-Neuve, au Canada atlantique. Pendant ce semestre académique, je rédige le plan de mon projet final de dessin dune usine de traitement hydrométallurgique du nickel, du cuivre et du cobalt.



Jusqu'à maintenant, j'ai des expériences industrielles diversifiées dans les domaines de l'hydrométallurgie du nickel et du cobalt, de la pyrométallurgie du minerai de fer, de l'extraction de charbon à ciel ouvert et de la raffinerie de pétrole. J'ai travaillé avec deux sociétés minières multinationales telles que Vale et Rio Tinto à Terre-Neuve-et-Labrador.



Je suis membre étudiant actif de l'ICM (Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole) qui a déjà assisté à quelques congrès miniers tels que l'ACPE 2020 à Toronto (Ontario), l'ICM 2019 à Montréal (Québec) et l'Examen des ressources minérales 2017 à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador). Dans mon temps libre, j'aime apprendre des langues étrangères telles que le chinois mandarin (), le japonais (), le coréen (), l'italien (italiano) et le portugais brésilien (português brasileiro).



Mes compétences :

PI ProcessBook

HYSYS

HTML

Visual Basic

Microsoft Visio

MATLAB