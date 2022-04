André SARKISSIAN

Chimiste de formation , aprés avoir travaillé dans les grandes industries du sud-est de la France ,je me suis orienté resolument vers le développement des entreprises d'ingénieries et de services aux industries.

D'abord pour diversifier les activités d'un grand groupe:ingénierie de Cogema puis par la coordination et la dynamisation des filiales crées dans le sud-est;

L'animation et le développement m'ont toujours passionnés et je continue ce type d'activités avec l'association R2i(Réseau Innovations Industries)dont je suis vice-président fondateur).

J'ai ensuite été tour à tour directeur d'agence de Logistique industrielle et responsable commercial dans deux sociétés de traitement d'eaux.

Actuellement je souhaite reprendre une activité salarié aprés avoir réfléchi sur l'éventualité d'une reprise ou d'une création d'entreprise .



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

Développement économique

Directeur régional