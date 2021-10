Andre SELVARADJOU (ERMONT)

Jai déjà obtenu un Bac Professionnel Commerce cette année et jai déjà réalisé des stages en grande distribution spécialisé dans l'habillement (chaussures et vêtements) : conseil client, mise en rayon, soldes ainsi que dans une enseigne de produit biologiques.

Chaque fois jai été apprécié car je suis efficace, que jai l'esprit d'équipe et que je suis ponctuel.

A l'AFFIDA, le rythme de alternance est de 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Je serais donc disponible très régulièrement pour avancer dans chacun des projets que vous voudrez bien me confier.

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma demande, je vous prie de croire en mes sincères salutations.