Andre SIEGLER

Informaticien de base, mon parcours professionnel s'est dirigé vers des SSII. Tout d'abord, je fus coodinateur informatique ( architecture IBM) pendant 8ans. Ensuite, responsable du service logistique pendant 9 ans : responsable de 3 services spécialisés dans le bancaire, le traitement informatique pour tout type de stés.

En 1996, je décide de changer d'orientation et me dirige vers un poste de directeur de centre de profit, toujours dans l'informatique mais spécialisé dans la monétique: le traitement de chèques. Cela a duré 1 an puis pendant 6 ans jusqu'en 2002 ,Directeur régional, membre du comité de Direction, j'ai géré 10 centres de profit situés du Havre juqu'à Toulouse.

J'ai Quitté Atos, suite à la vente de ce secteur d'activité, et je suis actuellement commercial pour le compte de deux sociétés: Columbia France fabricant de rubans transfert thermique)et Urbann-Net-City spécialisée dans les échanges numériques où je suis associé.



Mes compétences :

Commercial

Commercial informatique

Dirigeant

Gestion de Centre de Profit

Informatique

Lille

Production

Responsable Commercial