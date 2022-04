André Sormany évolue dans les diverses disciplines de la communication depuis une quarantaine d’années. Ses principaux domaines de pratique sont le conseil et la planification stratégiques de la communication, la rédaction de documents stratégiques, la gestion de la communication en situations sensibles ou de crise et les relations avec les médias.



Il a amorcé sa carrière en 1966 comme rédacteur publicitaire, puis rédacteur de nouvelles, fonctions qui l’on conduit dans les principales stations radio et télévision de la région de Montréal Il touchera pour la première fois au domaine des relations publiques en effectuant un stage prolongé au service des relations publiques et des relations avec l’auditoire de Télé-Métropole (TVA).



En 1969, il entre au service des nouvelles de Radio-Canada à Ottawa puis, à compter de 1973, au service national des nouvelles-télévision à Montréal. À Radio-Canada, il est successivement reporter, rédacteur, chef de pupitre et responsable des affectations nationales et internationales. Lors des Jeux olympiques de 1976, il coordonne l’équipe de couverture non sportive de l’événement pour les services de nouvelles radio et télévision.



En 1977, il devient conseiller en communication et attaché de presse de M. Pierre Marc Johnson, ministre du Travail et de la Main-d’œuvre. Il y demeure jusqu’en 1981, sauf pour la campagne référendaire de 1980, alors qu’il est responsable des relations avec les médias pour l’équipe dirigée par le premier ministre, M. René Lévesque.



En 1981, parallèlement à la création d’une première agence de relations publiques, il est recherchiste pour des émissions d’affaires publiques à Radio-Québec et à Télé-Métropole. En 1990, il devient vice-président planification et communication de Recyc-Québec, où il développe le premier plan d’action de la société d’état nouvellement créée. Revenu à la consultation, il fonde en 1993 le cabinet de relations et d’affaires publiques Bazin Larouche Sormany Vigneault.



Au nombre de ses clients, il a compté et sert encore plusieurs sociétés majeures telles qu’Ultramar, Gazoduc TQM, Unilever, Rona, Métro, Hydro-Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Bombardier, le CHUM, Urgences-santé, Canada Steamship Lines, la Commission d’enquête sur le viaduc de la Concorde, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la Société des alcools du Québec, le Mouvement pour les arts et les lettres.



En février 2001, il est nommé directeur de la communication et des affaires publiques à la Délégation générale du Québec à Paris pour un mandat de près de quatre ans qui se termine à l’été 2004.



Au cours de sa vie professionnelle, André Sormany a été membre de plusieurs associations professionnelles reliées aux relations publiques et à la communication. Il a été pendant dix ans membre du conseil d’administration et vice-président de la Fondation québécoise en environnement. Il a également été membre du conseil d’administration de l’Hôpital Sainte-Jeanne-d’Arc et de la Société du Centre Pierre-Péladeau.