André SPAGNOLI

Cuisina est une société qui s'occupe de la conception et de l'installation de cuisine aménagée, salle de bains et dressing.

Notre équipe est composée de deux autres associés, Alain qui s'occupe du service administratif et Hervé du secteur commercial.

En plus de la cuisine, nous avons l'exclusivité, sur le Maroc, de la LAVE EMAILLEE. Ce produit est unique au monde et permet de réaliser des plans de travail, des comptoirs d'accueil, des vasques, des receveurs de douche......



Mes compétences :

Accueil

Esprit d'entreprise

RIGOUREUX

Sérieux et rigoureux

travail en équipe