André ST-MARTIN

J'aime connecter les gens et les idées.

J'adore ce que je fais, je m'y engage à fond.



Agent de changement, a généré de multiples nouveaux processus, optimisé les processus d'affaires, a fait la promotion et géré les changements d'organisation structurels et culturels requis.

Développe et met en place les règles de l'art pour la gestion de l'innovation.

Reconnu pour une grande collaboration avec tous les gens dans les fonctions et rangs.

Organisé, a à cœur de compléter les engagements toujours dans les temps ou avant l’échéance.



Directement qualifié pour aborder de nouveaux défis qui nécessitent une excellente gestion du changement, de projets ou la gestion de l'innovation.



Mes compétences :

Gestion du changement

Gestion de projets

Innovation

Développement de nouveaux produits et service

Amélioration continue

CMMI