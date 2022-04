André STASSART

Après 25 ans d’expérience à diverses fonctions en tant que responsable bureau d’études, directeur technique, Ingénieur d’affaire ou chef de projet, j’ai acquis des compétences majeures dans l’industrie et le bâtiment en management et gestion de projets.

De plus, au travers de mes missions, j’ai développé des qualités personnelles : sens de l’écoute, adaptabilité, communication, force de proposition qui doivent faciliter une intégration rapide dans le poste que vous offrez.

Toujours en relation avec le terrain, j’ai eu tout au long de mon parcours un rôle d’interface entre le client, les différents services supports internes et externes et les équipes opérationnelles. Ce qui me permet d’avoir aujourdh'ui une approche pragmatique et rigoureuse du management.



Mes compétences :

Coordination de projets

Gestion de projet

AutoCAD

Microsoft Project

Budgétisation

Management

Chiffrage

implantation ligne de production

Expertise technique