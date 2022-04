André STEFANUT

Mon objectif ? Je souhaite pouvoir végétaliser le plus de surfaces urbanisées possibles (les améliorer pour ensuite au mieux les entretenir), après avoir travaillé à différents endroits.



De nos jours, avoir des villes surpeuplées est une vérité qui ne cessera de s'accentuer. Cela en devient délicat dans la mesure où notre environnement urbain est plus chaud en T°, mais pouvoir faire changer cela par la fraîcheur dégagée par des écrins verts, omniprésents en surface, n'est pour l'instant encore qu'un projet.

Utopie de la vague dite "écologiste" ?

C'est à voir en gommant notamment le trait noir entre ce "bon-vivre" à développer et le porte-feuilles de nos clients.



Je suis passionné par la botanique depuis tout jeune, ce qui m'a permis d'acquérir une bonne connaissance des essences locales et ne demande qu'à mettre à profit mes envies, mes idées.



AS



Mes compétences :

Boulanger

Paysagiste

Espaces verts

Taille fruitière

Taille de formation

Dessinateur