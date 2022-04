Musicien caméléon, André Stoketti développe actuellement avec la société Omnilia, une plateforme de E-Learning pour apprendre la musique. Cette activité est un peu la synthèse de ses recherches pédagogiques menées parallèlement à ses activités artistiques. Extrait de presse Le Dauphiné libéré

« A partir de superpositions et boucles sonores mixées en live, André Stoketti, seul sur scène, à la fois poète-humoriste et flûtiste-virtuose, initie une démarche originale à partir des ses nombreuses flûtes, percus corporelles, voix transfigurées et beat-box. Textes personnels ou empruntés à Henri Michaux, Emil Cioran ou Claude Roy, à la fois drôles et corrosifs, cet artiste nous sert une verve surprenante, à la fois poétique et rare, avec une musique totalement incarnée »



