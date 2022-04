André TAIEB

Ingénieur Civil des Ponts et Chaussées, je suis conseil de la Maitrise d’Ouvrages en matière de choix et de dimensionnement des investissements dans le domaine des infrastructures, des moyens de transport et de leur environnement et interfaces urbains.

J'ai acquis en 33 ans une excellente expérience des domaines des transports internationaux, de la logistique, avec une forte compétence en shipping, activités portuaires et des différents métiers qui concourent à l'activité de transport international de bout en bout.

J'ai conduit plusieurs études de planification des systèmes de transport (navigation fluviale, transports routiers et ferroviaires,des schémas directeurs portuaires et des évaluations de projets d'aménagement ou de modernisation/extensions dans.

Au début de ma carrière, j'ai réalisé la conception/évaluation/construction d'infrastructures publiques (Infrastructures routières et portuaires, Eau, assainissement,ouvrages d'art..)