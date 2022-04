André TALABARD

Capable de m’adapter rapidement à un poste de travail, d’être discret et intéressé pour travailler en équipe ou en autonomie, je suis un homme ambitieux et investis à 200% dans mon travail, attachant énormément d'importance aux principes fondamentaux, aux valeurs telles que le respect, le professionnalisme et le savoir-vivre et l'écoute.



Ayant une expérience de 34 ans dans les domaines électriques (BT- HTA) et tôlerie comme câbleur puis dessinateur d’études chez Peintamelec à Creuzier le Vieux, j’ai pu concevoir des équipements spéciaux sur les logiciels Autocad et Pro-engineer. Ma spécialité est l’intégration de matériels électriques dans des enveloppes tôles (armoires et cabines spéciales). Pendant toutes ces années, j'ai travaillé principalement sur de la tôlerie (acier inox aluminium cuivre).



Mes compétences :

SolidWorks

AutoCAD

Microsoft Excel

Microsoft Word

Pro-engineer

Tôlerie

Electrotechnique

Electricité

Tableaux marine

Jeu de barres grosse puissance