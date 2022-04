Andre TAVARES

Bonjour je m'apelle Andre, j'ai 22 ans, je suis Portugais! Je parle pas beaucoup le français mais je comprend trés bien la langue!

En ce moment je suis chomeur depuis Novembre 2011...

Je cherche de travail urgentement, je suis papa de deux petits bébés...

Je sais de Maçonnerie, Etancheité et peinture de voiture!

J'habite à Lorient et j'ai pas encore de permis!

J'ai une vélo et je suis disponible pour faire 15km en vélo si le cas!