André TCHUE

Juriste de formation après mes études en année de maîtrise en droit des affaires, je suis titulaire d'un diplôme de master II en Assurances de l'Ecole Nationale d'Assurances de Paris (ENAss/CNAM).



Justifiant de 21 années d'expérience professionnelle dans le secteur de service en général et de 13 années dans le domaine de assurances en particulier en matière commerciale, de gestion de portefeuille particuliers/ entreprises, de gestion technique des contrats à conséquences matérielles, j'ai exercé au Cameroun et en France et dispose d'un esprit d'équipe, d'un sens de la rigueur et d'organisation, d'une aisance relationnelle qui sont autant de qualités recherchées par les compagnies d'assurances pour développer leurs activités.



Mes compétences :

Informatique(Excel, Word, Power-Point)

Capacité rédactionnelle.

Gestion du stress

Compétences managériales et organisationnelles.

Aisance relationnelle

Global Positioning System