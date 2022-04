André TCHUINKAM

Diplomé de l'Institut des Sciences et Techniques de l'ingénieur d'Angers (ISTIA) en Qualité et sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques spécialité : Assurance Qualité Logiciel.



Promotion 2010, j'ai intégré le monde professionnel Octobre 2010 où j'avais la responsabilité définir le plan d'assurance qualité logiciel, ainsi que les différentes revues, audits et procédures qualité à mettre en œuvre au cours de développement des projets dans le secteur automobile.



Les problématiques liées à la gestion et la traçabilité des exigences (traçabilité horizontale et verticale), aux taux de couvertures de tests ,à la relecture de code, etc montrent que l'assurance qualité logiciel est non seulement indispensable, mais qu'en plus, on ne saurait atteindre un niveau minimal de qualité (processus ou produit) si on n'accorde pas des moyens et des ressources pour les activités qualité .



Je suis ouvert, rigoureux, toujours désireux d'apprendre et très dynamique. Je désire m'ouvrir à d'autres secteurs tels que le ferroviaire, ou l'aéronautique.



Mes compétences :

Gestion de configuration logicielle

IS0 26262 (Part 6)

HIS Automotive SPICE,

Administration Windows Seveur 2012