André THIBAULT

Du bacc au doctorat, j'ai obtenu mes papiers en sociologie à l'Université de Montréal.

Ai été chercheur en sociologie du travail à Hydro-Québec puis ai fait de la gestion académique en éducation permanente à l'Université de Montréal.

Suis chargé de cours depuis ce temps, (naguère) à l'Université d'Ottawa puis encore à l'Université du Québec en Outaouais.

Ai publié une centaine d'articles, surtout dans la revue Possibles

Livres : Aimer au pluriel, essai 1984 (heureusement) épuisé.

Schœnberg roman en 1994

Ses propres moyens en 2005

Sentiers non balisés, roman en novembre 2011

Suis actif aux Amis du Monde Diplomatique, groupe de Montréal

À compter du 27 janvier 2012, mon essai "Ses propres moyens" est aussi disponible en format numérique sur http://vitrine.entrepotnumerique.com comme l'est déjà mon récent roman "Sentiers non balisés"



