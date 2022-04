André THIZY

27 ans d'expérience en secteur industriel et mécanique (usinage de précision) sur des fonctions achats et gestion de production.

Familiarisé avec les enjeux et exigences de secteurs d'activité à haute valeur ajoutée (pétrole, aéronautique, nucléaire...)

Véritable "homme PME" au caractère réfléchi, consiencieux et mature pouvant être un adjoint fiable aux côtés d'un dirigeant développeur !!!!



Mes compétences :

Reporting

Encadrement

AutoCAD

Gestion pôle achats

Planification

Kanban

5S

Six Sigma

Oracle

Cegid PMI

Ordonnacement