André THOMAS

Ma fonction en tant que président de syndicat est de porter une dynamique d'échanges, de promouvoir le dialogue social de manière indépendante, lucide et autonome , conformément aux valeurs de la CFE CGC.



En ce sens, nous pensons que les valeurs humanistes que nous portons servent les intérêts personnels et collectifs travers l'épanouissement de soi et le développement de l'entreprise. Cette concomitance prévaut définir ce qu'on appelle une entreprise libérée avec une portée économique durable.



Le quotidien de ma fonction de dirigeant d'un collectif syndical s'appuie sur de la défense des salariés la négociation d'accord, de l'accompagnement des uns et/ou de l'entreprise vers des solutions négociées.



L'histoire ne peut plus servir de caution morale à l'AFPA. Nous voulons maintenant une histoire digne d’un renouveau ambitieux, moderne et sans complexe, qui se forgera dans un quadripartisme plus adapté aux besoins des usagers et des financeurs de chaque territoire concerné.



Inverser radicalement la tendance, se donner de l’espoir…. telle est notre mission, celle que je préside pour des résultats qui vont avec dans les 5 années qui viennent.



Mes compétences :

Développement commercial

Conception

Innovation

Relations humaines