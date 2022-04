André Uhres

Décembre 2011



Analyste-Développeur

Retraité

luxembourgeois

59 ans

marié, 2 enfants



Profil : 38 années d’expérience comme analyste-développeur auprès du groupe Cepal (secteur agro-alimentaire).





Expérience, formation professionnelle



à partir de septembre 1973 Informaticien pour le groupe Cepal (opérateur / développeur / analyste) :

Opérateur sur Mainframe (formation chez IBM)



Développement et maintenance d’applications batch et interactives (CICS) sur Mainframe en Assembleur et DL1=Langage de Bases de données hiérarchiques (formation chez IBM).

Exemples d’applications Mainframe: • Calcul et impression des fiches de pensions des agriculteurs • Décomptes céréales • Décomptes laitiers • Facturation clients • Décomptes chauffeurs • Comptabilité agricole • Comptabilité analytique des sociétés du groupe Cepal • Gestion stock du Magasin Centrale • Gestion des Inseminations Artificielles • Intégration des Inseminations Artificielles dans l’application « Contrôles Laitiers » • Statistiques …



Installation, paramétrage et maintenance d’IFS (Interactive Financial System) sur Mainframe (formation chez IBM)



Maintenance d’applications et de logiciels Mainframe en Cobol et PL1 et Datacom=Bases de données relationnelles (formation chez IBM / Computer-Associates)



Développement et maintenance d’applications AS400 en RPG (depuis 1997, après formation chez Real Solutions).

Exemples d’applications AS400: • Interfaces pour la reprises des signalétiques articles et clients • Création rapide des signalétiques de nouveaux clients • Saisie et transfert des commandes clients • Impression factures / notes de crédit • Gestion des ordres de domiciliation • Interfaces divers entre applications externes et le logiciel comptable

• Facturation intersociété avec génération automatique de commandes • Statistiques …



Développement et maintenance d’applications Windows en Java (depuis 2003, après auto-formation).

Exemples d’applications Windows: • Balance agée (clients et fournisseurs) sur base des données provenant de deux systèmes comptables (AFS EE et Concept) avec graphiques et évolution des balances • Menus restaurant « Le Petit Four » avec saisie des données et impression sous format variable • Transfert des données de facturation de la société SEG provenant d’applications externes (d’abord une application SEG en DBASE et plus tard CSB) avec injection automatique dans la comptabilité • Application caisse pour la boutique Luxviande (WinDev) • Gestion des documents • Gestion du stock des jambons • Système de pointage et des temps de présence du personnel…





Formation de base



1966-1973 Etudes secondaires au Lycée de garçons de Luxembourg / Limpertsberg:

Section mathématique.

Connaissances



Langues : luxembourgeois, allemand, français et anglais – parlé, lu et écrit

Anglais technique – bonne connaissance

Langages de programmation : • Assembleur, DL1, CICS (Mainframe) • Cobol

• RPG, CL (AS400) • Java • WinDev

Outils de développements: • AS400 PDM pour le langage RPG

• NetBeans pour le langage Java

• WinDev

Logiciels AS400: • IPPAC (logiciel commercial) • AFS EE (comptabilité)



