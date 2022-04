André VALLOIS

Mon expérience technico-commerciale en BtoB est forte de nombreuses années sur la Normandie , le Centre et la Bretagne. Sur les marchés des arts graphiques (imprimeurs, routeurs, reprographes etc..) et de la production informatique auprès des professionnels, des entreprises industrielles et des administrations.

Mes capacités: être l'ambassadeur de l'entreprise que je sers et être capable d'intégrer les spécificités de chaque compte client pour apporter une réponse adaptée, spécifique et à valeur ajoutée.

Travail d'équipe en mode projet.

Accompagner et former de jeunes collègues débutants.

Tempérament: stratégie, ténacité et respect.



Mes compétences :

Enseignement

commercial