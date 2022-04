Andre VELICHKO

Fortement motivé, expérimenté et compétent. Très énergique et fortement dynamique avec d'excellentes qualifications stratégiques.



Un chef d’équipe proactif avec une expérience professionnelle exceptionnelle acquise au niveau internationale.



Un professionnel orienté vers les résultats, innovateur et fort inventif avec une capacité prouvée de profiter des opportunités commerciales sur le marché global concurrentiel.



Mes compétences :

Budgétisation