Andre VIDAL

Le monde du packaging est très étendu.



Quoi de plus efficace qu'un bel emballage pour vendre un bon produit.

L'emballage a le pouvoir de déclencher l'acte d'achat.



Notre atout :

Notre capacité à concevoir et développer des solutions d'emballage sur mesure pour vous.

Plusieurs entreprises de la parfumerie/cosmétique, spiritueux, industrie et agroalimentaire entre autre nous font confiance. Nous pouvons assumer de petites comme de grandes series de productions.



Nous répondrons aux demandes concernant les points suivants :

- Carton rembordé rigide.

- Carton compact plié/collé.

- Beaux livres, fascicules, agenda, calendriers.

- Petite maroquinerie et article cuir.

- Petite maroquinerie et article simili cuir.

- Article tissu.

- Impression. Offset. Sérigraphie. Marquage a chaud.

- Impression sur support spécial.

- Thermoformage.

- Conditionnement.

- Boîte métallique.



Les fabrications sont principalement réalisées en Europe.



Nous sommes à même de vous réalisez des échantillons, maquettes et essais gratuitement dans le cadre d'études.



Bien entendu vous serez les bienvenues sur nos sites de production afin de vous rendre compte par vous même des possibilités que vous offrent nos unités.



Je me tiens à votre disposition pour un rendez vous.



