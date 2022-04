André WANDJI, manager en gestion de projet

Consultant junior, spécialisé en Etude de marché, Stratégie de communication, Stratégie commerciale, Bisness plan, Relation publique , Négociation publique et commerciale.

Mes exigences :Rigueur, exemplarité, assiduité ,intégrité, honnêteté et travail bien fait

je déteste: lassitude, paresse , fourberie et autres.

Ouvert à la discussion et à l'écoute, disponible et mobile.

A travaillé à IVANHOE GABON SA de Février 2009-Avri 2014 en qualité de manager assistant auprès du Directeur Général, en charge du patrimoine, du personnel et des opérations.