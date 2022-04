Andre YAGO

Ancien eleve de beuys etude art.arts appliques,specialisation dans la conception et realisation de materiau et textile composite,high tech,sculpture,photo,ext/interior design, ecole des beaux art dunkerque,olivier de serre/arts et metierecole du louvre(paris),ecole st luc tournai(belgique)New york(fashion institute of technology),stage 1 annee ingenierie textile (fimoxy-hong kong/golden star-tai pei)creation de vetements et chaussures de sport et distribution en france/ a new york/bangkok/seoul/hong kong par le reseau de point de ventes geres par la compagnies que j'ai cree ,vente de cette compagnie en 1999, et creation d'un lieu acceuillant jeunes stylistes,createurs accessoires et promotion de leur travail et talent au travers d'evenements, d'echange et de partenariat,2006 cesation de tt mes activites mode en europe,pour me consacrer a l'etude de l'art champa(peuple cham/dynasties indouhistes du vietnam 1/4eme siecle apres jc )negociant arts +corindons et autres gemmes sud est asiatique



