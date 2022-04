Andre YAYI HOP

Jeune Camerounais exerçant dans une SSII en tant que Consultant Fonctionnel et Technique des produits MGE (SAGE 1000, ...).

-Déploiement de Sage 1000 Édition Pilotée version 6 en RDC/Kinshasa au client Shenimed,

-Déploiement de Sage 1000 version 552 en RDC/kinshasa chez le client Siforco.

-Déploiement de Sage 1000 version 552 au Cameroun/Douala du client Sic Cacaos.

-Déploiement et assistance utilisateur de Sage 1000 Immobilisation au Cameroun/Douala du client Sic Cacaos.

-Assistance utilisateur de Sage 1000 Trésorerie version 552 au Cameroun/Douala du client Sic Cacaos.

-Assistance, Formation, Migration de Sage 1000 version 552 vers Sage 1000 version 6 au Cameroun/Douala du client Sic Cacaos

-Assistance, Formation, Migration de Sage 1000 version 551 vers Sage 1000 version 6 en RDC/Kinshasa du client TRACTAFRIC



Mes compétences :

MCP

MCTS with MS SQL SERVER 2008

MCITP with MS SQL SERVER 2008

MCTS Microsoft Project 2010

ITIL Foundation V3

Oracle SQL EXPERT