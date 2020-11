Andrea DIAS

Bonjour,

Je suis un jeune homme très motivé, enthousiaste, autonome, organisé, rigoureux ayant le sens du contact.

Passionné par l'œnologie, la gastronomie et le luxe, je veux devenir Ingénieur commercial en vins et spiritueux à l'International.

Ma philosophie : La satisfaction des clients, des consommateurs et le respect du produit.

Je recherche une entreprise pour un contrat en alternance à compter de Septembre 2017 pour préparer un BTSA Technico-commercial en Vins et Spiritueux.

Travailleur et obstiné, j'ai déjà plusieurs expériences dans ce domaine (Caviste, Coopérative viticole) qui m'ont permis d'approfondir mes connaissances en vins et spiritueux et mes compétences en langues étrangères.

je me tiens à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires. N'hésitez pas à me contacter. Cordialement, Andrea



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Aisance relationelle

Passionné

Force de proposition

Sens du contact

Dynamique

Rigueur