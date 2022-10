Andrea GOYE-MONGO (ANDREA GOYE-MONGO)

Cette année marque la fin de mon aventure étudiante au sein de luniversité GUSTAVE EIFFEL. Cest avec soulagement et enthousiasme que je clôture mon cycle universitaire avec lobtention de mon diplôme de Master Génie Civil Ingénierie des Projets.



Actuellement je suis ouverte à toute opportunité me permettant de travailler dans lingénierie Bâtiments, Travaux Publics : en bureau d'études (calculs, dimensionnement), ou encore en bureau d'études méthodes.



Je veux en apprendre du métier, enrichir mon expérience, aussi apporter mon sérieux dans le travail et mettre à disposition mes savoirs : les études mont appris à travailler en équipe, à chercher des solutions et mont permis de développer mes connaissances pédagogiques : en résistance de matériaux, en neige et vent, en sécurité incendie etc. Ce début dexpérience dans le monde professionnel me permettra de consolider mes connaissances et je souhaite nourrir ma volonté dapprendre encore.



Au cours de ma formation, jai effectué un stage de fin détudes de 6 mois au sein de lentreprise BOUYGUES BÂTIMENT HABITAT SOCIAL, en conduite de travaux sur 2 projets principaux :

- Le projet Grande Allée Noisiel qui se porte sur la démolition dun ancien bâtiment de bureaux et sur la construction dune résidence étudiante de 235 logements comprenant des locaux communs et techniques et dun parking de 51 places. Ce projet a été livré en juin 2022.

- Le projet Rue de la République Romainville qui concerne la réhabilitation et la restructuration de 201 logements en résidence occupée.

Jai ainsi eu lopportunité de gérer lavancement sur chantier aux côtés de mes principaux responsables qui mont donné pour missions majeures :

- Le suivi des lots Corps dEtats Secondaires (CES)

- La préparation et la présentation des logements pour les Opérations Préalables à la Réception (OPR)

Cette expérience ma permis de découvrir différents aspects du métier de conducteur·rice travaux tant sur la technique que sur lapproche humaine, de comprendre les différentes phases dun projet de construction neuve et de réhabilitation. Je remercie les équipes responsables de la coordination des travaux avec lesquelles jai pu travailler avec dynamisme et confiance et je leur remercie aussi de mavoir accompagnée et partagé leur expertise le long de mon stage.



C'est avec un grand plaisir que je souhaite intégrer une entreprise me permettant de réaliser mon projet professionnel. Je suis à l'écoute de nouvelles opportunités.



Convenablement,

GOYE-MONGO Andréa.