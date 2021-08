Andréa HARINALA (ANDRIANAVONY)

Rédactrice web depuis 5 ans, je me suis formée à une formation française de rédaction web (certificat en cours) afin de mieux comprendre le client français et devenir une véritable voix pour l'entreprise que je représente à travers mes contenus.



Mes compétences :

- définition des valeurs, de la cible de l'entreprise

- Création d'un persona

- Elaboration d'une stratégie éditoriale

- Création de contenus à forte valeur ajoutée ayant pour but de "communiquer"



En dehors, je peaufine des manuscrits avec le projet de devenir un véritable auteur.