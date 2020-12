- CONTACTS

. CV Digital détaillé (fr) : http://www.doyoubuzz.com/andrea-rojas

. CV Digital détaillé (en) : http://www.doyoubuzz.com/rojas-andrea

. LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/andrea-rojas-02b28298/

. Viadeo : http://www.viadeo.com/p/002bwq4i95lxxke

. Mail : andrearojasreyez@gmail.com

. Adresse : 13 Avenue d'Albigny, 74000 Annecy

. Tel : 06 41 25 00 83



---



PRESENTATION



Global Marketing Manager dans un grand groupe International à Paris La Défense. Responsable Marketing et Communications sur 3 continents (Europe, USA, Asie).



Gestion de la stratégie globale Marketing :

. Responsable de la mise en oeuvre du plan stratégique de chaque continent (Asie, USA, Europe)

. Forte collaboration avec les services R&D, Product Management et Commerce

. Reporting et participation aux comités de direction

. Pilotage des agences externes pour la création de contenu (Vidéo, Brochures, Flyers, Infographie, ...)

. Travail collaboratif dans un contexte multiculturel international

. Planification et contrôle des budgets marketing

. Gestion des études de marché



Gestion du Marketing digital :

. Architecture et gestion des sites internets de 3 produits différents sur 3 continents (Asie, USA, Europe)

. Développement et implémentation de la stratégie digitale

. Gestion des méthodologies digitales telles que SEO et SEM

. Participation aux ateliers UX - Gestion du contenu Gestion du Marketing off-line

. Gestion des activités événementielles

. Gestion du contenu marketing

. Définition, création et distribution de tout type de contenu marketing

. Gestion des publications de communiqués de presse



8 ans d'expérience professionnelle, titulaire d'un Master 2 / MBA en Marketing & Brand Management (INSEEC - Paris) et d'un diplôme d'école de Commerce (Oxford College of marketing - Oxford).