Andreas Et Marie-Pierre LIQUETTE-GORBACH (ANDREAS ET MARIE-PIERRE LIQUETTE-GORBACH)

Duo pour une sculpture



Ces sculptures, pièces uniques, entièrement faites à la main par Andreas, se forment avec le regard ensemble avec Marie-Pierre. Ils cherchent à exprimer la poésie de l'invisible et l'indicible de la vie quotidienne. En accord avec Richard Powers ils pensent que « Lémerveillement partagé est ce que l'on a au plus près du langage universel »



Permanents Exhibitions



Since 2004 Galerie d'Haudrecy, Knokke-Zoute / B



Since 2013 Galerie Garnier-Delaporte, Sancerre / F



2007-2017 Campden Gallery, Gloucestershire / UK



2010- 2014 Galerie Artfeeling, Millau / F



2009-2013 Galerie de Muelenaere et Lefevere, Oostduinkerke / B



Exhibitions (selection)



2016 Salon de Cholet / F



2015 Arts Vagabonds, St. Felix de Laugarais / F



2015 Galerie Lancienne Forge Siran / F



2013 Galerie GarnierDelaporte, Sancerre / F



2013 Galerie dHaudrecy, Knokke-Zoute / B (personal exhibition)



2011 Salvetat sur Agout, F



2010 Salle Saintonge, Champagnolles / F (personal exhibition)



2007 ST'ART - Foire d'Art contemporain, Strasbourg / F(par la galerie dHaudrecy)



Work in public space



1999 "The monster of Lochau" - Playgroundsculpture on the border of the lake of Constance / A



Autres



2016 Symposium de Montjean sur Loire / F



2007 Printemps de son à Gruissan / F



2006 Fête de la pierre à Minerve / F



2003 Artistes invité "Extempore" de Suvereto / Italie



2001 Symposium de Engelitz / Allemagne



Dec. 2000-Jan. 2001 Grant from the Austrian gouvernement for a working place on the island of Chios / Greece



Sculptures sold to private collectors in France, Belgium, Austria, Netherlands, Germany, Danmark, Norway, italy, England and United States