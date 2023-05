Andree-Claude BRAYER

En retraite depuis deux ans, j'ai été d'abord professeur de musique de chambre et de direction d'orchestre pendant dix ans, au CRR de Grenoble, puis directrice du Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise pendant trente ans. Pianiste chambriste, chef d'orchestre, arrangeur, j'aimerais pouvoir poursuivre des activités dans le domaine du spectacle vivant. Disponible, j'aime travailler avec d'autres musiciens, des comédiens, des chanteurs, etc...



Depuis mon arrivée à Bruxelles, j'ai créé avec mon frère pianiste, également en retraite, et un ami excellent pianiste amateur, une ASBL afin d'aider de jeunes musiciens professionnels à démarrer leur carrière, en organisant une série de "concerts à domicile". Notre ASBL finalise actuellement une "petite saison musicale" de 7 concerts dans l'année 2017-2018. Mon objectif est de créer un réseau d'amateurs éclairés mais également de personnes vivant dans mon quartier, Connaissant bien depuis longtemps le milieu des Conservatoires Supérieurs belges, je suis souvent invitée dans des jurys pour diverses disciplines, et en particulier des soutenances de mémoire, de thèse, des créations, des jurys divers ...Ayant "arrangé" pour petite formation deux opéras ( Cimarosa, le mariage secret, et Lo speziale, opéra-bouffe de Haydn, au Théâtre Artistic Athevains , Paris ( ces opéras mis en scène par Anne-Marie Lazarini, ont beaucoup été joués, et rencontré du succès) . J'ai également avec mon orchestre de chambre professionnel, effectué plus de 400 concerts en région parisienne, en France et à l'étranger ( Chine, Japon, Nouvelle-Calédonie, Pologne, Italie, etc...) J'ai également beaucoup travaillé avec Hubert Jappelle, homme de théâtre, metteur en scène, marionnettiste, directeur du Théâtre de l'Usine, et réalisé de nombreux spectacles, en particulier l'Histoire du Soldat de Stravinski qui a tourné plus de 60 fois en Ile de France et en province...