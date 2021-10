Mes compétences :

Concevoir et dessiner des aménagements et agenceme

Réalisation d’étude de marché

Gestion administrative et commerciale d'une entrep

Planification et conception des projets techniques

Conduit de projet

Prospection, relance, négociation, suivi

Peinture

Décoratrice

Aménagement intérieur

Relooking

Décoration

Cuisine

Décorateur