Andrei PLESCA

Je tiens à vous informer que ma spécialité est Ingénieur Transport International, je dispose d'un experience de travail de sept ans dans une societe de transport urgent de marchandises international pour Group Renault .

Il est vrai que je ne dois pas l'expérience de travail en France, mais ma passion pour le secteur du Transport et Logistique, mon enthousiasme et le desir d'apprendre de nouvelles choses, mon envie fort de progresser et mon besoin de constamment evoluer me poussent aujourd'hui a envisager une experience professionnelle a l'etranger, et mes connaissances de la langue russe ( le francais, l'anglais, la roumain ) peuvent etre bienvenues dans votre activité International.

Je peux m’adapter facilement et je peux me rendre utile dans tout département de Transport ou Logistique.



La responsabilité, la sérosité et la résistance au stress sont les qualités dont j’ai fait preuve dans mon travail.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Office

Transport Et Logistique

Logistique

Adaptabilité

Esprit d'initiative

Rigueur