Andreia BRANDAO

Au cours de la dernière année, j’ai été la responsable pour la conduction de travaux en tous corps d’état dans une entreprise du secteur de la construction, en Île-de-France. L’année précédente, j’ai été cogérante et chargé d’affaires dans une entreprise franco – portugaise dans le même secteur, en Île-de-France. Les sept années précédentes, j’ai exercé en qualité d’ingénieure civile dans une entreprise internationale leader dans ce domaine de l’Ingénierie Civile au Portugal. Où j'ai pu développer non seulement mes compétences professionnelles en tant qu'Ingénieure, mais j'ai aussi géré toutes les dimensions administratives et financières, dans le cadre de grands projets de construction du génie civil (lycées, muséums et programmes immobiliers de logement).

De part mes responsabilités de superviseure j’ai géré des problèmes techniques, j’ai dû prendre des décisions nécessitant parfois un changement rapide de stratégie. Par ailleurs j’ai été impliqué dans l'étude et la révision des plans de structure, l'élaboration et le suivi du planning, la coordination avec tous les corps d'état, ainsi que le suivi financier du projet. Ma formation d’ingénieure civile et mon MBA en Gestion des Projets conjugués à mon expérience et mes qualités (sens de l’organisation, ma rigueur, mes capacités de manager et mon goût du travail) m’on permit de mener avec succès touts les projets.



Mes compétences :

Project management