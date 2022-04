Andreia DHENAUT

Après des débuts purement scientifiques en Biologie, j'ai découvert la Qualité au travers de la norme ISO 9001. Depuis, l'accompagnement de l'instauration des règles et exigences afférentes à la qualité dans des domaines variés me passionne. Mon dynamisme et mon energie son pleinement valorisés avec mes compétences dans les interfaces nombreuses et variées à développer dans chaque situation afin de mener toute l'équipe ou les structures vers une organisation dans le respect de normes nationales et internationales.



Mes compétences :

Biologie moléculaire et cellulaire

Qualité Norme NFS 96 900

Qualité BPF

Qualité BPC

Qualité ISO 15 189

Qualité iso 9001 9002

Biologie

Qualité

Gestion de projet