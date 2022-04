Andreia Susana GOMES DA SILVA

Je suis diplômée en Ingénieure Chimique avec un Master en Procédés Chimiques et Biologiques.



Mon parcours académique m’a permit de développer mes connaissances au niveau des analyses de conformité sur la qualité biologique, chimique ou physique, de matières ou de produits.



Je désire rejoindre une entreprise où je puisse appliquer mes connaissances afin de contribuer à la recherche de solutions innovantes et l’optimisation de nouveaux produits.



contact: andreiasgsilva@gmail.com



Mes compétences :

Chromatographie liquide

Spectrométrie de masse

Spectroscopie

Chromatographie gazeuse

Transfert de chaleur et de masse

HPLC