Andres ALVAREZ

J'ai une CV atypique mais je suis dynamique et motivé, Grand capacité de rédaction et synthèse de droit, je suis trilingue anglais, espagnol et français et j'ai aussi acquis au cours de mes précédentes expériences professionnelles les qualités d'écoute, travailler en équipe, grande capacité d’organisation et de compréhension nécessaires à ce poste tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition.



Mes compétences :

Droit privé

Droit immobilier

Urbanisation

Droit de la construction

Tribunals

Microsoft Office