Andres ARELLANO

Salut, Je suis passionné, sérieux, curieux, dynamique, respectueux et responsable.

je gère les logiciels: Photoshop, illustrator, Indesign, After Effect, Première pro.

Je pratique parfaitement la photographie et la vidéo.

Expert / créateur de contenu réseaux sociaux.

Je réalise également des sites internet vitrine et e-commerce.



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver

Adobe Premiere Pro

Adobe InDesign

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Google Android

Canon 5D

Photographie

Adobe Lightroom

Apple iOS

Adobe Photoshop